Sky Comedy 14:55 bis 17:00 Drama Find Me Guilty D, USA 2006 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Der ehrgeizige Staatsanwalt Sean Kierney (Linus Roache) bietet Schmalspur-Mafiosi Jack DiNorscio (Vin Diesel) einen Deal an: Jack soll ihm als Kronzeuge helfen, den Calabrese-Clan hinter Gitter zu bringen. Doch Jack hat seine Gangster-Ehre: Er verweigert nicht nur die Zusammenarbeit, sondern auch die Vertretung durch Star-Anwalt Ben Klandis (Peter Dinklage) und verteidigt sich lieber selbst. Damit wird der längste Mafiaprozess der amerikanischen Geschichte endgültig zur Farce. - Action-Ikone Vin Diesel überrascht in einer Justiz-Dramödie von Genre-Profi Sidney Lumet ("Die zwölf Geschworenen") nach wahren Begebenheiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vin Diesel (Jackie DiNorsio) Peter Dinklage (Ben Klandis) Linus Roache (Sean Kierney) Ron Silver (Richter Finestein) Annabella Sciorra (Bella DiNorscio) Alex Rocco (Nick Calabrese) Jerry Adler (Rizzo) Originaltitel: Find Me Guilty Regie: Sidney Lumet Drehbuch: Sidney Lumet, T. J. Mancini, Robert J. McCrea Kamera: Ron Fortunato Musik: Jonathan Tunick Altersempfehlung: ab 12