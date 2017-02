Sky Nostalgie 04:25 bis 06:05 Komödie Das Geheimnis der roten Katze D 1949 SW 20 40 60 80 100 Merken Der stellungslose Schauspieler André (Heinz Rühmann) gibt sich als Bandenchef aus. Gloria (Angelika Hauff), die Tochter eines Juwelenhändlers, verliebt sich in ihn. Da taucht ein echter Gauner (Gustav Knuth) auf, der hinter Glorias Brillanten her ist. - Ganz auf Heinz Rühmann zugeschnittene Komödie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Rühmann (André) Gustav Knuth (Pitou) Angelika Hauff (Gloria) Trude Hesterberg (Laura) Jakob Tiedtke (Tobias) Otto Matthies (Moustache) Erwin Eckersberg (Ponpon) Originaltitel: Das Geheimnis der roten Katze Regie: Helmut Weiss Drehbuch: Erich Engels Kamera: Erich Claunigk Musik: Werner Bochmann