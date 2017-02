Sky Nostalgie 00:55 bis 02:35 Bibelfilm Die Bibel Moses (2) USA, I, D 1995 Stereo Merken Auf der Flucht vor dem ägyptischen Heer führt Moses (Ben Kingsley) sein Volk durch das Rote Meer, die zurückdrängenden Fluten verschlingen das Heer des Pharao. Doch auf ihrem Weg durch die Wüste erheben sich die Israeliten immer wieder gegen Moses. Schließlich überbringt er ihnen am Berg Sinai Gottes zehn Gebote. - Teil 2 der opulenten Bibelverfilmung mit Oscarpreisträger Ben Kingsley ("Gandhi"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Kingsley (Moses) Frank Langella (Mernefta) Christopher Lee (Pharao) Anna Galiena (Ptira) David Suchet (Aaron) Enrico Lo Verso (Josua) Philip Stone (Jitro) Originaltitel: The Bible Regie: Roger Young Drehbuch: Lionel Chetwynd Kamera: Raffaele Mertes Musik: Marco Frisina Altersempfehlung: ab 12