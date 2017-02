Sky Nostalgie 23:25 bis 00:55 Bibelfilm Die Bibel Moses (1) USA, I, D 1995 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Aufgewachsen in Ägypten, wird Moses (Ben Kingsley) als junger Mann von Gott auserkoren, das unterdrückte Volk Israel in das Gelobte Land zu führen. Moses folgt den Worten seines Herrn, obwohl er sich der Sache nicht gewachsen fühlt. Zur Bewältigung dieser großen Aufgabe schickt ihm Gott seinen Bruder Aaron zu Hilfe. - Erster Teil des bildgewaltigen Bibelepos mit Oscarpreisträger Ben Kingsley ("Gandhi"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Kingsley (Moses) Frank Langella (Mernefta) Christopher Lee (Ramses) Anna Galiena (Ptira) David Suchet (Aaron) Enrico Lo Verso (Josua) Philip Stone (Jitro) Originaltitel: The Bible Regie: Roger Young Drehbuch: Lionel Chetwynd Kamera: Raffaele Mertes Musik: Marco Frisina Altersempfehlung: ab 12