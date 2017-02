Diesmal kämpft Winnetou an der Seite von Old Surehand für Gerechtigkeit. Die brutale Geier-Bande sorgt für Angst und Schrecken unter den Siedlern New-Mexikos. Den Verdacht für ihre Verbrechen lenkt sie geschickt auf die Schoschonen. Winnetou (Pierre Brice) und Old Surehand (Stewart Granger) versuchen ein Blutbad zu verhindern. - Actionbetonter als seine Vorgänger. Spannung pur. In Google-Kalender eintragen