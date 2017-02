Sky Nostalgie 16:05 bis 17:25 Abenteuerfilm Robin Hood, der rote Rächer GB 1954 20 40 60 80 100 Merken Der geächtete Robin Hood (Don Taylor) kämpft mit Bruder Tuck (Reginald Beckwith), Will Scarlett (John Van Eyssen) und den anderen tapferen Gesellen aus dem Sherwood Forest gegen die Willkürherrschaft von Prinz John. Doch für Robin und seine Mannen kann es nur einen geben, der rechtmäßigen Anspruch auf den Thron von England hat: Richard Löwenherz (Patrick Holt). Robin Hood versucht alles, um für Richard den Thron zurückzuerobern. - Humorvolle Robin-Hood-Variante vom britischen Regisseur Val Guest. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Taylor (Robin Hood) Reginald Beckwith (Bruder Tuck) Eileen Moore (Lady Alys) Patrick Holt (König Richard) David King-Wood (Sir Guy Belton) Douglas Wilmer (Sir Nigel Saltire) Harold Lang (Hubert) Originaltitel: The Men of Sherwood Forest Regie: Val Guest Drehbuch: Allan Mackinnon Kamera: William Harvey Musik: Doreen Carwithen Altersempfehlung: ab 6