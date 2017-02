Sky Krimi 22:25 bis 23:15 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 211 Hochzeit mit Hindernissen D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Julia Stemmer findet ihren Vater Josef an seinem Arbeitsplatz tot auf. Der Inhaber einer Baumarkt-Kette wurde erschlagen. Da Hofer die Praktikantin Sophie Kühn betreut, ermittelt Kollege Hartl gemeinsam mit Sven Hansen. Unter Verdacht gerät der Baumarkt-Mitarbeiter Franz Eicher, der Materialien mitgehen lassen hatte und vom Chef erwischt wurde. In der Amtsstube geht es derweil rund. Die Praktikantin Kühn, die exzellente Kontakte zum Münchner Innenministerium pflegt, wird Zeugin einiger spezieller Vorkommnisse im Polizeipräsidium. Polizeichef Achtziger macht sich Sorgen um das Image der Rosenheimer Polizei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Petra Einhoff (Dr. Sabine Eckstein) Alexander Friedrich (Florian Happach) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Rigobert Mayer Kamera: Erich M. Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12