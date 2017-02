Sky Krimi 18:35 bis 19:25 Krimiserie Heldt Folge: 6 Gefährliches Spielzeug D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Kommissar Heldt und Staatsanwältin Ellen Bannenberg machen einen Stopp an einer alten Bochumer Tankstelle. Plötzlich droht ein mit Sprengstoff versehener Saugroboter eine Katastrophe auszulösen. Heldt kann in letzter Sekunde Schlimmeres verhindern. Nicht nur Hauptkommissar Grün fragt sich, wer hinter dem Überfall steckt. War der Anschlag auf die Tankstelle nur ein Testlauf für ein Attentat auf eine Bank oder etwas noch Größeres? Heldt steckt für seine Ermittlungen seine Nase in die Modellbauszene des Ruhrgebiets. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Schumann (Kommissar Nikolas Heldt) Janine Kunze (Staatsanwältin Ellen Bannenberg) Timo Dierkes (Hauptkommissar Detlev Grün) Felix Vörtler (Carlo) Yunus Cumartpay (Achmed) Angelika Bartsch (Dr. Hannah Holle) Lucas Reiber (Manuel) Originaltitel: Heldt Regie: Buddy Giovinazzo Drehbuch: Claudia Römer Kamera: Uli Kudicke Musik: Stephan Massimo Altersempfehlung: ab 6