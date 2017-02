Sky Krimi 15:00 bis 15:55 Krimiserie Die Neue - Eine Frau mit Kaliber Der Schwarze Hai D 1998 Stereo Merken In Mondsee treibt der "Schwarze Hai", wie er in der Bevölkerung genannt wird, sein Unwesen. Ein Taucher in schwarzem Outfit nähert sich Touristen unter Wasser und reißt sie in die Tiefe. Ein Mann mit Herzschwäche ist das erste Todesopfer. Lisa hat den arbeitslosen, alkoholkranken Reiseleiter Hoffmann in Verdacht, doch Oberst Steiner präsentiert Eddie als Täter. Kann Lisa ihrem Freund helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Dirk Martens (Eddie) Ernst Konarek (Oberst Steiner) Rainer Egger (Sterntaler) Herbert Föttinger (Hoffmann) Harald Windisch (Hartl) Originaltitel: Die Neue - Eine Frau mit Kaliber Regie: Jörg Grünler Drehbuch: Jörg Grünler Kamera: Peter Döttling Musik: Mick Baumeister Altersempfehlung: ab 12