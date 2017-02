Sky Krimi 14:05 bis 15:00 Krimiserie Stockinger Folge: 5 Der Tote im Narzissenfeld D, A 1996 Merken Stockinger muss den Mord an dem alten Bauern Grasmuck aufklären. Er findet heraus, dass zwischen den Grasmucks und der benachbarten Familie Triftschnabel eine uralte Feindschaft herrscht. Und tatsächlich sieht es zunächst so aus, als sei der alte Triftschnabel der Täter. Doch plötzlich macht Stockinger eine Entdeckung, die dem Fall eine überraschende Wende gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karl Markovics (Ernst Stockinger) Anja Schiller (Karin Stockinger) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Vitus Zeplichal (Herr Grasmuck) Gundula Rapsch (Frau Grasmuck) Originaltitel: Stockinger Regie: Dagmar Damek Drehbuch: Alfred Paul Schmidt Kamera: Daniel Koppelkamm, Wolfgang Dickmann Musik: Michael Rüggeberg Altersempfehlung: ab 12

