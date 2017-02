Sky Krimi 10:40 bis 11:30 Krimiserie Wolffs Revier Ich habe Sylvie Engel getötet D 1999 Stereo Merken Die ehemalige Drogenabhängige Sylvie Engel steht eines Nachts bei Kommissar Tom Borkmann vor der Tür. Sie behauptet, einen Drogenring auffliegen lassen zu können. Am nächsten Tag ist sie tot. Wolff schaltet sich in die Ermittlungen ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Steven Merting (Tom Borkmann) Manja Schaar (Sylvie Engel) Oliver Bröcker ("Hollywood") Karin David (Frau Engel) Manfred Zapatka (Detlef Stoss) Thomas Dehler (Klaus-Peter Lau) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Steve Brown Kamera: Ingo Hamer Musik: Nikolaus Glowna Altersempfehlung: ab 16