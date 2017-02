Sky Action 16:15 bis 17:55 Horrorfilm Insidious: Chapter 3 - Jede Geschichte hat einen Anfang USA, CDN 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Teenagerin Quinn (Stefanie Scott) vermisst ihre Mutter über alle Maßen. Das Medium Elise (Lin Shaye) soll deshalb Kontakt zu der Verstorbenen im Jenseits aufnehmen. Doch damit lockt sie auch grausame Schattenwesen an, die bald mit Macht ins Diesseits drängen, um Quinn die Seele zu rauben. Quinns Vater Sean (Dermot Mulroney) muss mit Elise und den beiden Geisterjägern Tucker und Specs (Angus Sampson, Leigh Whannell) alle Kraft und alles Geschick aufwenden, um Quinn zu retten. - Schockreicher Oldschool-Grusel: das nervenzerrende Prequel zur Horror-Hitreihe von den "Saw"-Machern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dermot Mulroney (Sean Brenner) Stefanie Scott (Quinn Brenner) Angus Sampson (Tucker) Leigh Whannell (Specs) Lin Shaye (Elise Rainier) Tate Berney (Alex Brenner) Michael Reid Mackay (The Man Who Can't Breathe) Originaltitel: Insidious: Chapter 3 Regie: Leigh Whannell Drehbuch: Leigh Whannell