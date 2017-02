TNT Comedy 23:20 bis 23:45 Trickserie Rick and Morty Der Rasenmäher-Hund USA 2013 16:9 Merken In der zweiten Folge versucht sich Rick zunächst in Hundeerziehung. Danach beginnt für Opa und Enkel eine abenteuerliche Reise durch die Träume verschiedener Charaktere. Auch in den Traumwelten bekommen die beiden Abenteurer es mit einigen Bösewichten zu tun. Nach einem Erfolg über Scary Terry gelingt es Rick und Morty letztendlich auch, eine machtgierige Hundearmee aus der Welt zu schaffen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rick and Morty

