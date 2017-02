TNT Comedy 21:25 bis 22:10 Serien Girlfriends' Guide To Divorce Regel Nr. 36: Finger weg vom heißen Eisen USA 2015 16:9 Merken Eine Hitzewelle hat Los Angeles fest im Griff und macht allen zu schaffen. Abby erfährt zudem von ihrer Lektorin Kat, dass ihr Buch zu weiten Teilen überarbeitet werden muss. Während Phoebe mit der Hilfe ihres Exmannes Ralf eine Kunstausstellung für ihren neuen Freund JD organisiert, beschließt Abby, Dr. Harris auf die Probe zu stellen: Er soll ihre Freundinnen und ihre Kinder kennenlernen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Edelstein (Abby McCarthy) Beau Garrett (Phoebe) Alanna Ubach (Jo) Necar Zadegan (Delia) Paul Adelstein (Jake) Jean Smart (Katherine Miller) Matthew Glave (Gordon Beech) Originaltitel: Girlfriend's Guide to Divorce Regie: Uta Briesewitz Drehbuch: Adam Milch Kamera: Scott Williams Musik: Robert Duncan, Layla Minoui