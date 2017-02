TNT Comedy 17:05 bis 17:25 Comedyserie Two and a Half Men Ein ganzer Kerl USA 2014 16:9 Merken Alan erfährt von Larry, dass er bereits vor zwei Wochen mit Lyndsey Schluss gemacht hat. Nachdem er diese Nachricht verdaut und lange nachgedacht hat, will er Lyndsey einen Antrag machen. Jenny und Brooke sind indes der Ansicht, dass Walden kein echter Mann ist, weil er nicht einmal seine Autoreifen wechseln kann. Klar, dass Walden diese Anschuldigung nicht auf sich sitzen lassen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny) Elle Evans (Cheyenne) Alyson Michalka (Brooke) D.B. Sweeney (Larry) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Steve Tompkins, Saladin K. Patterson, Susan McMartin Kamera: Bruce Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12