TNT Comedy 15:50 bis 16:15 Comedyserie Keine Gnade für Dad Claudia und ihr Chauffeur USA 2005 16:9 Sean arbeitet zusätzlich als Chauffeur, damit wieder Geld in die Familienkasse kommt. Als Claudia erfährt, wie viel Spaß ihm diese Arbeit macht, ist sie sauer. Jimmy lernt indes ein nettes Mädchen kennen, das ihn für einen guten Schauspieler hält. Und Claudia versucht, Tayas Mutter zu beweisen, was für eine tolle Familie die Finnertys sind, doch je mehr sie sich bemüht, desto peinlicher wird es. Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Bill Martin, Chris Kelly, Mike Schiff Kamera: Victor Goss Musik: Dean Ween, Gene Ween Altersempfehlung: ab 6