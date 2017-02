TNT Comedy 12:40 bis 13:05 Comedyserie Hot In Cleveland Filmreifer Auftritt USA 2014 16:9 Merken Victoria will unbedingt den Oscar als beste Nebendarstellerin gewinnen. Als sie erfährt, dass mehrere Stimmberechtigte der "Academy" in Cleveland leben, setzt sie ihre Freundinnen auf diese an. Diese sollen auf Stimmenfang für Victoria gehen. So hat Melanie endlich ihre große Chance, ihrem Teenieschwarm Corey Chambers näherzukommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) John Mahoney (Roy/Rusty Banks) Jason Priestley (Corey Chambers) Richard Ruccolo (Matt) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Sebastian Jones Kamera: Gary Baum, Gary Palmer Musik: Ron Wasserman