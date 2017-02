TNT Comedy 11:00 bis 11:30 Comedyserie Web Therapy Bezaubernde Jenny USA 2015 16:9 Merken Durch Fionas Skandal wurden Kips Pläne, an den Obersten Gerichtshof zu kommen, zunichte gemacht. Jerome hat sich indes in Putsys Pläne eingemischt und muss nun mit den Konsequenzen leben. Gina kehrt derweil als gänzlich neuer Mensch von der Therapie zurück. Und Jenny hat Neuigkeiten auf Lager, die nicht nur ihr Leben, sondern auch das von Putsy und Fiona für immer verändern werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Kudrow (Fiona Wallice) Christina Applegate (Jenny Bologna) Dan Bucatinsky (Jerome Sokoloff) Jennifer Elise Cox (Gina Spinks) Alan Cumming (Austen Clarke) Victor Garber (Kip Wallice) Lily Tomlin (Putsy Hodge) Originaltitel: Web Therapy Regie: Don Roos Drehbuch: Lisa Kudrow, Don Roos, Dan Bucatinsky Kamera: Michael Goi Musik: John Swihart