TNT Comedy 06:40 bis 07:00 Comedyserie Hot in Cleveland Baby on Board! USA 2014 16:9 Merken Emmy reist zu Victorias Filmpremiere an und erzählt den anderen, dass sie im achten Monat schwanger ist. Auch Melanie und Joy besuchen die Premiere, und zwar jeweils in Begleitung eines Herren. Während Melanie mit ihrem schrecklichen Zahnarzt ausgeht, wird Joy von Detective Bob begleitet, der sich als ihr Cousin ausgibt. Elka amüsiert sich indes mit ihrem wesentlich jüngeren Liebhaber Luke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Jennifer Love Hewitt (Emmy Chase) Larry Miller (Larry) Chris Elliott (Luke) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: John Whitesell Drehbuch: Laura Solon Kamera: Gary Baum

