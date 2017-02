TNT Comedy 05:15 bis 05:35 Comedyserie The Detour Der Alkoholtest USA 2016 16:9 Merken Kaum sind die Parkers nach ihrem unfreiwilligen Zwischenstopp wieder auf der Straße, werden sie erneut aufgehalten. Nate wird von der Polizei beschuldigt, unter Alkoholeinfluss Auto gefahren zu sein. Auch wenn das nicht der Wahrheit entspricht und Nate absolut nüchtern war, muss Familie Parker dennoch einen kurzen Ausflug ins Gefängnis machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Jones (Nate) Natalie Zea (Robin) Ashley Gerasimovich (Delilah) Liam Carroll (Jared) Daniella Pineda (Vanessa) Mary Grill (Federal Agent) Judge Reinhold (Davey) Originaltitel: The Detour Regie: Steve Pink Drehbuch: Mike Beaver Kamera: Joe Kessler Musik: Rob Kolar

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 501 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 231 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 04:30 bis 06:00

Seit 51 Min. Macht.Mensch.Steinmeier

Porträt

Das Erste 04:45 bis 05:30

Seit 36 Min.