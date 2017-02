BR Fernsehen 01:10 bis 02:40 Melodram Hochzeit zu viert D 2001 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Vor 14 Jahren haben sich die beiden Paare Lukas und Susanne und Johanna und Markus auf dem Standesamt kennengelernt. Seither feiern sie alljährlich gemeinsam ihren Hochzeitstag. Doch der schöne Schein vom einträchtigen Eheglück trügt. Als die beiden Frauen herausfinden, dass ihre Männer fremdgehen, werden Lukas und Markus kurzerhand von ihren Partnerinnen verlassen. Nach einem Jahr trifft man sich wieder. Seit sie sich vor vielen Jahren auf dem Standesamt trafen und einander gemeinsam das Jawort gaben, führen die beiden Paare Lukas und Susanne und Johanna und Markus harmonische und glückliche Ehen. Doch der Schein trügt. Kurz nach dem 14. Hochzeitstag erhält Susanne überraschend Besuch von der jungen Buchhändlerin Bettina, die kurzerhand erklärt, dass sie ein Kind von Lukas erwartet. Für Susanne bricht eine Welt zusammen. Um Abstand von ihrem Mann zu gewinnen, zieht sie fluchtartig nach Amsterdam zu dem Schriftsteller Jonathan Kluivert, dessen Buch sie gerade übersetzt. Als Markus seiner Frau Johanna ebenfalls einen Seitensprung gesteht, kriselt auch deren Ehe. Doch anders als Susanne sieht Johanna im Fehltritt ihres Mannes zunächst eine Chance für ihre Partnerschaft, die im Lauf der Jahre zur Routine geworden ist. Johanna ermuntert ihren Gatten sogar, sich über das Internet eine "maßgeschneiderte" Geliebte zu suchen. Doch Markus ist nicht an einer dauerhaften Affäre mit einer anderen Frau interessiert. Umso härter trifft es ihn, als Johanna sich plötzlich in den jungen Rechtsanwalt Reinhard verliebt und Markus kurzerhand den Rücken kehrt. Die Zeit vergeht, und nach einem Jahr voller Höhen und Tiefen trifft sich das Quartett erneut am Hochzeitstag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harald Krassnitzer (Lukas Berthold) Renée Soutendijk (Susanne Berthold) Michaela May (Johanna Schneider) Elmar Wepper (Markus Schneider) Rebecca Immanuel (Bettina) Lilian Schiffer (Jana) Felix Bötsch (Dominik) Originaltitel: Hochzeit zu viert Regie: Heidi Kranz Drehbuch: Peter Probst Kamera: Marc Prill Musik: Chris Walden