Gekaufte Politik - der Regensburger Korruptionsskandal und die Folgen

Nicht nur in der Oberpfalz sorgen Politiker für negative Schlagzeilen. In den letzten Jahren gerieten Volksvertreter immer wieder in Verruf. Die Folge: Der Frust der Bürger steigt - ganz nach dem Motto: "Die da oben machen sich doch eh nur die Taschen voll." Und die Politik verliert weiter an Ansehen. Seit Mitte Januar sitzt nun Regensburgs Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: besonders schwere Bestechlichkeit. Auch sein Amtsvorgänger Hans Schaidinger (CSU) soll von dem Bauunternehmer Volker Tretzel bestochen worden sein. Mehrere Hunderttausend Euro flossen als Parteispenden auf die Konten von SPD und CSU. Tretzels Firma bekam dafür den Zuschlag bei den attraktivsten Bauprojekten der Stadt - so der Verdacht. Während die Staatsanwaltschaft noch ermittelt, sind viele Regensburger Bürger geschockt und wütend. Wie tief ist der Regensburger Korruptionssumpf wirklich? Wie konnten die Machenschaften so lange unentdeckt bleiben? Welche Konsequenzen müssen aus dem Bestechungsskandal gezogen werden? Müssen Parteispenden stärker als bisher begrenzt und kontrolliert werden? Darüber diskutieren bei "jetzt red i" Bürger live mit Verantwortlichen in Regensburg.