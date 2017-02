BR Fernsehen 16:15 bis 17:30 Regionales Wir in Bayern Lust auf Heimat Zu Gast bei "Wir in Bayern": Edelstift-Drechsler / "Kennst mi?" / "Host mi?" - Das bayerische Wörter-Raten / Küchenlotterie D 2017 Stereo 16:9 Live TV Merken Lust auf Heimat: Von Aschaffenburg bis Passau, von Kempten bis Hof - Bayern ist schön, und es hat viele Facetten - das ist es, was unsere Heimat so liebens- und lebenswert macht. In "Wir in Bayern" wird diese Vielfalt gezeigt: fast vergessene Handwerkskunst und gelebte Tradition, traumhafte Landschaften und interessante Menschen. Im wöchentlichen Wechsel plaudern Moderatoren mit Bayern, die etwas zu erzählen haben - Originale und Querdenker, Engagierte und Aktive. Service-Experten geben wertvolle Tipps für den Alltag. In jeder Sendung gibt's ein kulinarisches Schmankerl: Spitzenköchinnen und -köche wie Christian Jürgens und Michaela Hager, Anton Schmaus und Diana Burkel verraten ihre besten Tricks und präsentieren ein ganz besonderes Rezept zum Nachkochen. Der Freitag ist reserviert für alle Fans von Kuchen & Co - dann sorgen Bayerns beste Konditoren für einen süßen Start ins Wochenende. In jeder Sendung gibt es zwei Ratespiele: Bei "Kennst mi?" geht's um bayerische Orte, bei "Host mi?" um bayerische Dialektwörter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Lauterbach Originaltitel: Wir in Bayern