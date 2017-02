BR Fernsehen 15:35 bis 16:00 Serien Josef Filser Erster Klasse D 1989 Stereo Live TV Merken Die eher bedächtige und ständig unterbrochene Fahrt des bayerischen Schnellzugs bringt den Handelsreisenden in Sachen Futtermittel Stüve an den Rand des Wahnsinns. Einmal wird ein Ochs geladen, das andere Mal der Filser. Sein gewohnt keifendes Weib Maria ohne Abschiedsschmerz verlassend, Regierungsgeschäfte erwartend, mischt Filser sich unter die "Großkopferten" der Ersten Klasse. Stüve, ein Verfechter des Kunstdüngers, verwickelt alsbald den Kuhmist-Reaktionär Filser in ein unerhebliches Gespräch. Als Filsers Spezl Gsottmaier bei einem weiteren kurzen Halt auch in der Ersten Klasse landet, gerät die Etikette im Abteil in äußerste Gefahr. Unkeusche und Unrecht beschreibende Redensarten rufen nun auch den brüskierten Ministerialrat von Scheibler auf den Plan. Ein vornehmes Wort gibt ein bodenständig-bajuwarisches und schon eskaliert der Disput so weit, dass von Scheibler die Kontrolle der Fahrausweise verlangt. Als man ihm nun mitteilt, dass es sich um den Landtagsabgeordneten Filser handelt, ist der Groll des Ministerialrates auch schon verflogen. Völlige Demut stellt sich bei von Scheibler ein, als Filser andeutet, dass in der nächsten Regierungsperiode einige Ministerialbeamte "springa miass'n", das bedeutet auf hochdeutsch: den Posten verlieren. Dann steigt er aus und hinterlässt neben einem verwirrten Preußen auch einen sichtlich erbleichten Erzfeind, einen Beamten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Anthoff (Josef Filser) Saskia Vester (Maria Filser) Achim Striezel (Stüve, Futtermittelhändler aus Norddeutschland) Wilfried Klaus (Ministerialrat von Scheibler) Jörg Hube (Sylvester Gsottmaier, Ökonom) Originaltitel: Josef Filser Regie: Rüdiger Nüchtern Drehbuch: Franz Seitz