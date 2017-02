BR Fernsehen 11:15 bis 12:00 Dokumentation Länder-Menschen-Abenteuer Abenteuer Namibia - Die Wüstenrallye D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Für die meisten Teilnehmer zählt sie vermutlich zu den größten Abenteuern ihres Lebens: die Wüstenrallye durch Namibia, bei der es keine Sieger und Platzierten gibt, bei der nur das Dabeisein zählt. Ein Filmteam war bei der Tour durch Namibia dabei und hat die Teilnehmer vom Start in der Hafenstadt Walvis Bay am Südatlantik zwei Wochen lang bis in die Etoschapfanne im Norden des Landes begleitet. Dabei sind Bilder von einer Fahrt in alten Autos durch schöne und beeindruckende Landschaften entstanden, die durch die knochentrockenen Wüsten Namib und Kalahari führt, und an Orte, in denen die Zeit schon vor vielen Jahren stehengeblieben ist. Die Rallyeteilnehmer haben Begegnungen der unterschiedlichsten Art in ihrem Logbuch verzeichnet: Mit interessanten Menschen zwischen Lüderitz und Windhoek, zum Beispiel Farmern, deren Urgroßväter aus Deutschland kamen oder Mitgliedern des Oldtimer-Clubs Old Wheeler, jungen Hereros am Waterberg und einem Tierarzt im Etosha National Park. Es sind Begegnungen in und mit einer grandiosen Natur und afrikanisch-opulenter Tierwelt als Kulisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Länder - Menschen - Abenteuer