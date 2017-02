Disney Cinemagic 21:35 bis 23:05 Trickfilm Der Glöckner von Notre Dame USA 1996 Nach dem Roman von Victor Hugo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wie jedes Jahr beobachtet der Glöckner Quasimodo sehnsüchtig aus seinem Glockenturm hoch über den Dächern von Paris das Fest der Narren. Gerne würde er an diesem bunten Treiben teilhaben, wenn es sein strenger Herr nicht verboten hätte. Als ihn seine lustigen Freunde ermutigen, wagt sich Quasimodo ins Getümmel und erlebt eine völlig neue Welt. Dort begegnet ihm die temperamentvolle Esmeralda mit Toleranz und Freundschaft. Doch sie wird fälschlicherweise als Diebin verfolgt. Als Quasimodo sie beschützen möchte, geraten beide in ein aufregendes Abenteuer voller Spannung und Überraschungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: André Eisermann (Quasimodo) Carin C. Tietze (Esmeralda) Ute Lemper (Esmeralda (Gesang)) Klausjürgen Wussow (Claude Frollo) Heinz Rennhack (Clopin) Originaltitel: The Hunchback of Notre Dame Regie: Gary Trousdale, Kirk Wise Drehbuch: Tab Murphy, Irene Mecchi, Bob Tzudiker, Noni White, Jonathan Roberts Musik: Alan Menken Altersempfehlung: ab 6