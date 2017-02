Disney Cinemagic 16:45 bis 18:05 Trickfilm Ein Königreich für ein Lama USA 2000 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fun und Groove bestimmen das Leben des arroganten Königs Kusco. Bis sein schönes Dasein eine plötzliche Wendung nimmt und seine herrschsüchtige Beraterin Isma ihn in ein Lama verwandelt. Aus dem Palast verschleppt, trifft Lama Kusco auf den herzensguten Bauern Patcha, mit dem er sich auf die abenteuerliche und unvergessliche Reise zurück zum Schloss macht. Kusco muss wieder zum Mensch werden, will zurück auf den Thron und begreift zum ersten Mal in seinem Leben wie schön es ist, einen Freund zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Reinhard Brock (Patcha) Elke Sommer (Yzma) Thomas Amper (Kronk) Marietta Meade (Chicha) Lara Wurmer (Chaca) Originaltitel: The Emperor's New Groove Regie: Mark Dindal Drehbuch: David Reynolds Kamera: Thomas Baker Musik: John Debney, David Hartley