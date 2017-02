Disney Cinemagic 10:10 bis 12:00 Musikfilm High School Musical 3: Senior Year USA 2008 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die beiden High-School-Abgänger Troy und Gabriella sehen dem Ende ihres Abschlussjahres mit wenig Freude entgegen, da sie auf verschiedene Colleges gehen werden und somit zum ersten Mal seit langem von einander getrennt sein werden. Bevor es aber soweit ist, stellen sie gemeinsam mit ihren Freunden von den Wild Cats ein weiteres Musical auf die Beine, in dem sie auch ihre Ängste vor einer ungewissen Zukunft verarbeiten. Die große Abschlussfeier rückt für Troy, Gabriella, Sharpay, Chad, Ryan und Taylor immer näher und damit auch der Gedanke, dass sich ihre Wege nun bald trennen könnten. Doch zum Trauern bleibt wenig Zeit, denn die East High Wildcats lassen sich für ihr letztes High School Jahr etwas ganz besonderes einfallen! Gemeinsam mit ihren Freunden stellen Troy und Gabriella ein spektakuläres Musical mit unzähligen neuen Hits und atemberaubenden Tanzeinlagen auf die Beine. Finde heraus, was mit deinen Lieblingsstars - mit ihren Träumen, Beziehungen und Freundschaften - in ihrem letzten Jahr passieren wird. Ein atemberaubendes Musical-Spektakel, größer und besser als jemals zuvor. Ein Muss für alle High School Musical Fans! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zac Efron (Troy Bolton) Vanessa Hudgens (Gabriella Montez) Ashley Tisdale (Sharpay Evans) Lucas Grabeel (Ryan Evans) Corbin Bleu (Chad Danforth) Monique Coleman (Taylor McKessie) Olesya Rulin (Kelsi Nielsen) Originaltitel: High School Musical 3: Senior Year Regie: Kenny Ortega Drehbuch: Peter Barsocchini Kamera: Daniel Aranyó Musik: David Lawrence