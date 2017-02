Disney Cinemagic 09:40 bis 10:05 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Heldentaten USA 1992 Stereo 16:9 HDTV Merken Apollo, einstiger Held von Atlantika, stellt sich als Feigling heraus. Erst als Arielle und Fabius in größter Gefahr schweben, findet er den Mut sie zu retten und wird endlich zum wahren Held. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Mermaid Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Patsy Cameron Musik: Dan Foliart

