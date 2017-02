ZDFinfo 15:15 bis 16:00 Reportage Essen vom Fließband In der Molkerei GB 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Milch, Käse und Butter gehören bei vielen Menschen zum täglichen Speiseplan. Doch woher kommen die Produkte und wie werden sie hergestellt? ZDFinfo fragt nach. Die Dokumentation betrachtet den Weg der Milch von der Kuh bis in den Karton. Gregg Wallace lässt sich zeigen, wie aus Rohmilch trinkfertige Voll- oder Magermilch wird, und warum Roboter immer mehr Bereiche der Milchproduktion übernehmen. ZDFinfo schaut hinter die Kulissen der Massenfertigung von beliebten Nahrungsmitteln. Die Dokumentation begleitet den Produktionsprozess 24 Stunden lang, vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt, und liefert dazu spannende Hintergrundinformationen - gemeinsam mit Historikerin Ruth Goodman, die die geschichtliche Bedeutung der Nahrungsmittel beleuchtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inside the Factory: How Our Favourite Foods Are Made