TNT-Serie 03:50 bis 04:30 Krimiserie Major Crimes Jane Doe USA 2014 16:9 Merken Ein junges Mädchen, das von Zuhause ausgerissen ist, wird ermordet in einer Mülltonne aufgefunden. Das Ermittlerteam muss jedoch nicht nur den Mörder des Mädchens finden, sondern auch dessen wahre Identität klären. Raydor wendet sich an ihren ihr längst fremd gewordenen Ehemann Jack und bittet ihn wegen Rusty um einen großen Gefallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Captain Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) Raymond Cruz (Detective Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Detective Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Steve Robin Drehbuch: Michael Alaimo, Kendall Sherwood Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine

