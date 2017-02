TNT-Serie 00:45 bis 01:30 Jugendserie O.C., California Folge: 4 Das Debüt USA 2003 16:9 Merken Sandy und Kirsten können die Fürsorge überzeugen und werden offiziell Ryans Pflegeeltern. Der Junge soll auch in die High Society von Newport aufgenommen werden und so trifft es sich gut, dass ein großer Ball ansteht - die ideale Gelegenheit, Ryan in seine neue Umgebung einzuführen. Während Ryan zu seinem Entzücken mit Anna auf den Ball gehen soll, bekommt Seth Summer zugewiesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Mischa Barton (Marissa Cooper) Melinda Clarke (Julie Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Daniel Attias Drehbuch: Allan Heinberg Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6