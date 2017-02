TNT-Serie 22:30 bis 23:15 Mysteryserie Pretty Little Liars Ex-Akten USA 2016 16:9 Merken Emily würde gern als Schwimmtrainerin an der Rosewood High arbeiten, erfährt aber, dass auch ihre Exfreundin Paige sich um den Job bewirbt. Hanna erhält Besuch von Mrs. Grunwald, die eine Vision hatte und nun fest davon überzeugt ist, dass die Freundinnen in großer Gefahr schweben. Ali beschließt, wieder arbeiten zu gehen, um etwas Normalität in ihr Leben zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Shay Mitchell (Emily Fields) Andrea Parker (Mary Drake) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Kimberly McCullough Drehbuch: Charles Grant Craig