TNT-Serie 15:40 bis 16:25 Familienserie Gilmore Girls Eiszeit USA 2005 16:9 Merken Jackson will seine Kinder taufen lassen und Sookie heckt einen Plan aus, um Lorelai und Rory wieder zusammenzubringen: Sie will, dass Lorelai die Taufpatin von Martha wird und Rory die von Davey. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexis Bledel (Rory Gilmore) Edward Herrmann (Richard Gilmore) Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Robert Berlinger Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Rebecca Rand Kirshner Kamera: John C. Flinn III Musik: Sam Phillips