TNT-Serie 14:05 bis 14:50 Krimiserie Cold Case Einsame Herzen USA 2006 16:9 Merken Ein Mann begeht Selbstmord, während er ein Video einer Partnervermittlung ansieht. Auf dem Band ist die damals 33-jährige Martha zu sehen, die 1989 in einer Gasse ermordet wurde. Der Mann hatte über die Vermittlung bereits zu mehreren Frauen Kontakt, um sie am Ende um ihr Erspartes zu bringen. Einige von ihnen sind, so wie Martha, tot. Hat der Heiratsschwindler die Frauen auf dem Gewissen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Bruno Campos (Ramon Delgado) Originaltitel: Cold Case Regie: John Peters Drehbuch: Liz W. Garcia Kamera: Paul M. Sommers Musik: Michael A. Levine

