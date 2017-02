ZDF neo 01:30 bis 02:55 Krimi Wilsberg Die Wiedertäufer D 2007 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Anschläge in Münster versetzen die Kirche in Aufruhr. Das Grab eines Gärtners wurde aufgebrochen. Seine Gebeine wurden in die berühmten Wiedertäuferkäfige an der Lambertikirche gelegt. Die Gruppe "Die Wiedertäufer", die die Doppelmoral und Verlogenheit der Kirche anprangert, bekennt sich zu der Aktion. Doch was will diese Gruppe tatsächlich? Und wer steckt dahinter? Wilsbergs alter Studienfreund Gabriel - jetzt Priester - will, dass er ermittelt. Wilsbergs Ermittlungen führen ihn zum angesehenen Industriellen Walter Moorwessel, bei dem auch Fredenböck als Gärtner gearbeitet hat. Zufall? Das fragt sich Wilsberg auch, als aus dem städtischen Krankenhaus ein Baby entführt wird, das ausgerechnet vor den Kirchenfenstern ausgesetzt wird, die Moorwessel gespendet hat. Wilsberg ist bald davon überzeugt, dass hinter der Fassade der Familie Moorwessel ein Geheimnis steckt. Als plötzlich aber Gabriels Vorgesetzter Monsignore Katz tot aufgefunden wird, gerät zunächst Gabriel selbst ins Visier von Kommissarin Anna Springer. Ist Gabriel etwa der Kopf der Wiedertäufergruppe, wie es Moorwessels Enkel Tobias behauptet? Oder spielt der aufmüpfige Tobias, der zugibt, gegen seinen Willen Mitglied der Wiedertäufer gewesen zu sein, ein ganz eigenes Spiel, das sich gegen seinen Großvater Walter Moorwessel richtet und bei dem Gabriel nur der passende Sündenbock ist? Auch die Kirche legt vor Wilsberg nicht alle Karten auf den Tisch, investiert sie doch in einen Fonds für Ethisches Investment, bei dem Moorwessel der größte Teilhaber ist. Wilsberg schaut sich diesen Fonds genauer an und stößt schon bald auf Ungereimtheiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonard Lansink (Georg Wilsberg) Oliver Korittke (Ekki Talkötter) Ina Paule Klink (Alex) Rita Russek (Kommissarin Anna Springer) Roland Jankowsky (Overbeck) Michael Mendl: (Walter Moorwessel) André Hennicke (Pater Gabriel) Originaltitel: Wilsberg Regie: Martin Gies Drehbuch: Eckehard Ziedrich Kamera: Thomas Etzold Musik: Stefan Schulzki Altersempfehlung: ab 12