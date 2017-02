ZDF neo 17:20 bis 18:35 Krimi Columbo Mord in Pastell USA 1971 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Kunstkritiker Dale Kingston tötet seinen Onkel, um dessen wertvolle Bildersammlung zu erben. Hilfe erhält er dabei von seiner jungen Komplizin Tracy O'Conner, mit der er den exakten Todeszeitpunkt verschleiern kann, was ihm ein perfektes Alibi verschafft. Als der Anwalt der Familie das Testament des Toten verliest, werden die Erben vom letzten Willen des alten Mannes überrascht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Insp. Columbo) Ross Martin (Dale) Kim Hunter (Edna Matthews) Don Ameche (Frank Simpson) Vic Tayback (Sam Franklin) Joan Shawlee (Mitilda) Rosanna Huffman (Tracy O'Connor) Originaltitel: Columbo Regie: Hy Averback Drehbuch: Jackson Gillis Kamera: Russell Metty Musik: Billy Goldenberg