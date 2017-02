ZDF neo 10:35 bis 11:30 Krimiserie Candice Renoir Folge: 8 Der Zweck heiligt die Mittel F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Büro einer Bootswerft wird die Angestellte Sabine Missoni ermordet aufgefunden. Hat Chef Ferola ein Motiv für den Mord an der Gewerkschafterin, weil sie Missstände publik machen wollte? Mithilfe der ehemaligen Werftmitarbeiterin Michèle Renault versucht Candice, Licht in den Fall zu bringen. Schließlich verdichten sich die Hinweise, dass Sabines Liebhaber Bodan, der illegal aus der Ukraine eingewandert ist, der Schlüssel zur Lösung sein könnte. Eine Spezialeinheit aus Montpellier unter der Leitung von Stéphane Queyrolles ermittelt in einer Reihe von Raubüberfällen. Ungefragt okkupiert er mit seinen Kollegen Candices Büro und Chefin Attia stellt Antoine als Unterstützung für die Spezialisten zur Verfügung. Candice muss mit einem dezimierten Team arbeiten, denn auch Jean-Baptiste fällt als frisch gebackener Vater aus, da er sich um Tochter Lili kümmert. Die Ermittlungen fordern ihre ganze Kraft. Umso schwieriger ist es für Candice, dass ihre Beziehung zu Hervé zu zerbrechen droht und ihr zukünftiger Ex-Mann sie mit einer besonderen Überraschung konfrontiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cécile Bois (Candice Renoir) Raphaël Lenglet (Antoine Dumas) Mhamed Arzeki (Jean-Baptiste Medjaoui) Gaya Verneuil (Chrystelle Da Silva) Alix Poisson (Pascale Ibarrurri) Samira Lachhab (Yasmine Attia) Alexandre Varga (Hervé Mazzani) Originaltitel: Candice Renoir Regie: Etienne Leduc Drehbuch: Robin Barataud, Jean-Marie Chavent, Thomas Luntz, Brigitte Peskine, Solen Roy-Pagenault Musik: Vincent Stora