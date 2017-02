ZDF neo 05:15 bis 05:40 Magazin Frag den Lesch Wie Leben die Erde veränderte D 2014 Stereo 16:9 Merken Wie sah die Erde aus, bevor Leben entstand, und welches Leben hat sie am meisten verändert? Diese Fragen veranlassen Harald Lesch zu einer Reise durch die Geschichte unseres Planeten. Es ist eine Reise vorbei an revolutionären Umwälzungen und an der Entstehung von Schlüsselorganismen der Evolution. Leben, das zur Photosynthese fähig ist, hat die Atmosphäre durch Sauerstoff vergiftet. Das Leben auf der Erde geriet in eine ernste Krise. Diejenigen, die Sauerstoff atmen konnten, waren im Vorteil und brachten die Entwicklung des Lebens voran. Und das gilt bis heute. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Harald Lesch Originaltitel: Frag den Lesch

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 499 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 229 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 04:30 bis 06:00

Seit 49 Min. Macht.Mensch.Steinmeier

Porträt

Das Erste 04:45 bis 05:30

Seit 34 Min.