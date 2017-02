Das Erste 01:20 bis 02:53 Filme Das Ende ist mein Anfang D, I 2010 Nach dem Buch von Tiziano Terzani Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als nach längerer Krebserkrankung sein Tod naht, lädt der 65-jährige Terzani (Bruno Ganz) seinen Sohn Folco (Elio Germano) zu sich ein, um Abschied zu nehmen. In einem langen Zwiegespräch erzählt der Vater dem Sohn von seinem bewegten Leben zwischen Europa und Asien und von der Auseinandersetzung mit Krankheit und dem Sterben. Es entspinnt sich ein Dialog über das Leben und die Begegnung mit dem Tod, über Abschied, Trauer und Verlust, aber auch über Hoffnung und Wiederkehr. Es ist die Geschichte eines Vaters, eines Sohnes und die große Reise des Lebens. Jo Baiers gewagtes Projekt, das von Folco Terzani veröffentlichte Buch über seinen Vater, den langjährigen Asienkorrespondent für das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" Tiziano Terzani, zu verfilmen, begeisterte Bruno Ganz dermaßen, dass er sofort zusagte, ohne das Drehbuch gelesen zu haben. Die beeindruckende Landschaft Italiens bildet eine perfekte Bühne für die tiefgreifenden Unterhaltungen zwischen dem Vater und dem Sohn, die den Kern des Filmes bilden. Sie drehen sich um die großen Zusammenhänge, Zeitgeschichte, Religion, Politik und moralischen Vorstellungen eines Mannes, der die Welt bereist hat, und weiß, dass er am Ende seines Weges angekommen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruno Ganz (Tiziano Terzani) Elio Germano (Folco Terzani) Erika Pluhar (Angela Terzani) Andrea Osvárt (Saskia Terzani) Nicolo Fitz-William Lay (Novi) Originaltitel: Das Ende ist mein Anfang Regie: Jo Baier Drehbuch: Folco Terzani, Ulrich Limmer Kamera: Judith Kaufmann Musik: Ludovico Einaudi Altersempfehlung: ab 6

