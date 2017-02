Das Erste 18:50 bis 19:45 Krimiserie Rentnercops Ein ehrenwertes Haus D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Günter und Edwin ermitteln im Fall des getöteten Vertreters Brenner. Der Mann hat Magnetarmbänder, esoterisches Zubehör und Nahrungsergänzungsmittel vertrieben. Als Edwin und Günter Brenners Witwe vom Tod ihres Mannes unterrichten, hat diese ihn noch gar nicht vermisst: Als Vertreter war er ständig unterwegs und hat seine Frau und die vier Töchter so gut wie nie gesehen. Dafür hat Edwin vollstes Verständnis - bei der lauten und anstrengenden Familie wäre er auch ständig unterwegs. Bei dem Versuch, Brenners letzte Kundenkontakte zu rekonstruieren, stellt Hui fest, dass in seinem Navi eine völlig andere Heimatadresse eingegeben ist. Führte Brenner ein Doppelleben? Auch dafür entwickelt Edwin ein gewisses Verständnis - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tilo Prückner (Edwin Bremer) Wolfgang Winkler (Günter Hoffmann) Katja Danowski (Vicky Adam) Aaron Le (Hui Ko) Helene Grass (Dr. Rosalind Schmidt) Verena Plangger (Heidrun Hoffmann) Isabelle Barth (Tina) Originaltitel: Rentnercops Regie: Michael Schneider Drehbuch: Andreas Schmitz Kamera: David Schultz