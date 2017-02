Das Erste 12:15 bis 13:00 Ratgeber ARD-Buffet Leben & genießen Genuss aus der Ferne: Strudel mit geräuchertem Ziegenkäse und Datteln. Jacqueline Amirfallah zeigt am Mittwoch, wie man das zubereitet / Zuschauerfragen zum Thema: Gallenprobleme / Ratgeber: Wie erkenne ich Fake-News. Mit Andreas Reinhardt, ARD-Multimedia-Experte / Gute Idee: Repair Café / Entstauben von Rechnern und Handy-Ladebuchsen. Mit Andreas Frisch, Diplom-Ingenieur / Echt Rimpl: Fischräucherei / Burrata Apulien / Wunderwerk Galle / Umfrage: Reparieren oder Wegwerfen / DIY-Life-Hacks: Kabelgedöns / 360° Quiz D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Unter dem Motto "leben & genießen" gibt es das ganze Service-Angebot rund um das tägliche Leben: Tipps von der Redaktion und von Experten zu Ernährung und Gesundheit, Haushalt und Garten - und das Tagesrezept, nach dem am Studioherd gekocht wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Evelin König Gäste: Gäste: Dr. med Christian Trautwein (Facharzt für innere Medizin) Originaltitel: ARD-Buffet

