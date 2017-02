ZDF 01:45 bis 03:15 Magazin Aktenzeichen XY... ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Schrecklicher Fund in Wohnung / Räuber unmaskiert fotografiert? / Tod nach Raubüberfall / Grausamer Mord / Mit Messern bedroht D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Schrecklicher Fund in Wohnung Ein Mann findet seinen Vater leblos in dessen Wohnung. Auf den ersten Blick deutet nichts auf ein Verbrechen hin. Doch bei der Obduktion kommt die ganze Wahrheit ans Licht. Räuber unmaskiert fotografiert? Der Security-Mann eines Juweliers macht Fotos von verdächtigen Passanten. Kurz darauf wird der benachbarte Juwelier überfallen. Waren es dieselben Männer? Einiges spricht dafür. Tod nach Raubüberfall Es ist mitten am Tag, als die 77-Jährige zu Hause von drei unbekannten Männern überfallen und misshandelt wird. Die Beute: fast nichts. Zwei Monate später stirbt die Frau. Grausamer Mord Ein junger Familienvater wird ermordet. Seine Leiche liegt am Rande eines abgelegenen Parkplatzes. Der Mord gleicht einer Hinrichtung. Was steckt dahinter? Mit Messern bedroht Vier junge Leute machen einen nächtlichen Ausflug zu einem Aussichtspunkt. Dort stürzen sich zwei bewaffnete Männer auf die Gruppe. Plötzlich ist eines der Opfer verschwunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rudi Cerne Originaltitel: Aktenzeichen XY ... ungelöst Regie: Thomas Kornmayer