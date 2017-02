ZDF 19:25 bis 20:15 Krimiserie Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Folge: 11 Traumhafte Zeiten D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Staffel Merken Die IEK, Spezialeinheit des LKA Berlin, klärt unter der Führung von Rechtsmedizinerin Dr. Katrin Stoll und Kriminalhauptkommissar Henrik Mertens ungelöste Verbrechen der Vergangenheit auf. Mit der Währungsunion 1990 wurden aus manchen Glücksrittern Millionäre. Einer davon endete in einem seiner Gebrauchtwagen in einer Schrottpresse, zusammengepresst zu einem Würfel. 26 Jahre später wird dieser als Kunstobjekt bei einer Ausstellung von Dr. Stoll entdeckt. Das Team der IEK macht sich an die mühsame Puzzle-Arbeit. 13 neue Folgen "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer" werden mittwochs, 19:25 Uhr, ausgestrahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Niehaus (Dr. Katrin Stoll) Matthias Weidenhöfer (Henrik Mertens) Katy Karrenbauer (Dr. Dorothea Lehberger) Narges Rashidi (Samira Vaziri) Tobias Licht (Rufus Haupenthal) Timur Bartels (Benjamin Kuttner) Anita Kupsch (Marion Schlöttke) Originaltitel: Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Regie: Sven Fehrensen Drehbuch: Carl-Christian Demke Kamera: Clemens Messow Musik: Eckart Gadow