ZDF 09:05 bis 10:15 Magazin Volle Kanne - Service täglich Wenig Geld im Minijob - Verdienst unter der Mindestlohngrenze / Leckere Schokoladenbirne - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier / Lästige Hausstauballergie - Was hilft gegen Milbenbelastung? D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wenig Geld im Minijob Verdienst unter der Mindestlohngrenze Leckere Schokoladenbirne Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Lästige Hausstauballergie Was hilft gegen Milbenbelastung? Gast: Angelika Milster Sängerin und Schauspielerin Der internationale Durchbruch gelang ihr mit der Interpretation des Songs "Erinnerung" in ihrer Rolle der "Grizabella" bei der deutschsprachigen Erstaufführung des Musicals "Cats". Seither gehört Angelika Milster zu einer der größten Diven der Musicals. Neben ihrer musikalischen Karriere machte sie sich auch als Schauspielerin einen Namen. Sie hatte eine Dauerrolle in der ZDF-Serie "Der Landarzt" oder spielte in Filmen wie "Mama ist unmöglich" oder "Das Traumschiff" mit. Aktuell ist sie in "Ewig Jung" und "Wunschkinder" am Renaissance Theater in Berlin zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Gäste: Angelika Milster (Sängerin und Schauspielerin) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

