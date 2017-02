Zee.One 23:00 bis 01:05 Drama Kisna IND 2005 20 40 60 80 100 Merken Indien, in den 30er Jahren: Die Briten herrschen über das Land. Die kleine Catherine, eine junge Engländerin, freundet sich trotzdem mit Kisna, einem der örtlichen Dorfjungen, an. Doch ihr Vater, der britische Statthalter, ist gegen die Freundschaft und schickt das Mädchen zurück nach England. Jahre später kehrt Catherine als erwachsene Frau nach Indien zurück. Sie hat Kisna nicht vergessen. Auch dieser erinnert sich an seine kleine Freundin. Das freudige Wiedersehen der beiden wird nur von der Eifersucht der jungen Lakshmi überschattet, die mit Kisna verlobt ist. Trotzdem gelingt es den beiden, Zeit miteinander zu verbringen, in deren Verlauf aus der alten Freundschaft tiefere Gefühle werden. Doch die Zeiten sind unruhig: Überall formiert sich Widerstand gegen das Joch der britischen Besatzung. Als die Gewalt plötzlich explodiert und Catherines Leben in Gefahr ist, zögert Kisna nicht, ihr zur Flucht zu verhelfen: Er will die junge Frau zum britischen Stützpunkt nach Neu-Delhi in Sicherheit bringen. Dafür lässt er sogar Lakshmi am Tag der Hochzeit zurück. Doch ein wütender Mob heftet sich an Kisnas und Catherines Fersen - allen voran Kisnas eigener Onkel und Bruder, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihr Land ohne Gnade endgültig von den Briten zu säubern. Das Drehbuch für das romantische Drama stammt aus der Feder von Multitalent Subhash Ghai, der sich neben der Produktion auch noch die Regie des ambitionierten Projekts aufbürdete. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vivek Oberoi (Kisna) Antonia Bernath (Katherine Beckett) Isha Sharvani (Lakshmi) Polly Adams (Lady Katherine Beckett) Michael Maloney (Peter Beckett) Caroline Langrishe (Jennifer Beckett) Om Puri (Jumman Kisti) Originaltitel: Kisna: The Warrior Poet Regie: Subhash Ghai Drehbuch: Sachin Bhowmick, Farrukh Dhondy, Subhash Ghai, Margaret Glover Kamera: Ashok Mehta Musik: Ismail Darbar, A.R. Rahman Altersempfehlung: ab 12