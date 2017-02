ARTE 00:40 bis 02:45 Magazin Kurzschluss - Das Magazin Sondersendung "Kurzfilmfestival von Clermont-Ferrand" "Auf der Jagd" von Akihiro Hata / Making of "Auf der Jagd" / "Totems" von Paul Jadoul, / Ein anderer Blick - Der kolumbianische Kurzfilm / "Das Baumhaus" von Simon Guélat / Zoom: "Das Baumhaus" / "Love" von Réka Bucsi / "Ruf der Sirenen" von Héloïse Pelloquet F 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken (1): Auf der Jagd Kurzfilm von Akihiro Hata, Frankreich 2016, Erstausstrahlung Anaïs ist Anfang 20 und arbeitet mit ihrem Vater auf dessen Bauernhof, der sich mehr schlecht als recht über Wasser hält. Als ihnen ein Düngerverteiler gestohlen wird, den sie sich ohne Erlaubnis von der Kooperative ausgeliehen hatten, kommen sie in Bedrängnis. Ein anderer Bauer wirft ihnen vor, das Gerät verkauft und den Gewinn eingestrichen zu haben. Anaïs wehrt sich mit allen Kräften gegen die Anschuldigungen. Sie versucht, den Betrieb am Laufen zu halten und gleichzeitig ihren Vater zu motivieren, der aufgeben und den Hof verkaufen will. Auf der Suche nach dem wahren Schuldigen freundet sie sich mit dem Saisonarbeiter Bruno an, den sie verdächtigt, hinter den Diebstählen zu stehen. Der gebürtige Japaner Akihiro Hata hat in Frankreich an der Pariser Filmhochschule Fémis studiert, wo er 2010 seinen Abschluss im Fach Regie machte. Während seines Studiums entstanden die Filme "Là où on disparaît" und "El Pozo". Im Rahmen der Masterclass zwischen der Fémis und der Filmhochschule Ludwigsburg entstand 2011 sein Kurzfilm "Küsten". Weitere Filme von ihm sind "Quelque part à l'Est de Paris" (2013) und "Les invisibles" (2014). (2): Making of Auf der Jagd "Kurzschluss - Das Magazin" war bei den Dreharbeiten von "Auf der Jagd", dem neuesten Film von Akihiro Hata, mit dabei. (3): Totems Animationsfilm von Paul Jadoul, Frankreich/Belgien 2015, Erstausstrahlung Ein Holzarbeiter ist in einem Waldstück damit beschäftigt, mehrere große Bäume zu fällen, als er plötzlich mit der Motorsäge abrutscht und stolpert. Der fallende Baum begräbt sein Bein unter sich. In seinem Schmerz und seiner Not setzt er seine tierischen Urinstinkte ein, um sich aus der Falle zu befreien. Nach und nach verwandelt er sich so in verschiedene wilde Tiere, um der Gewalt der Natur zu trotzen. Paul Jadoul, Jahrgang 1984, studierte Plastische und Visuelle Kunst an der Staatlichen Hochschule für Visuelle Kunst (ENSAV) in Brüssel. Weiterer Filme von ihm sind "Wingdings" (2003), "Diplomatie" (2005), "Telerific Voodoo" (2006) und "Onion Skin" (2007). (4): Ein anderer Blick Der kolumbianische Kurzfilm Im Rahmen den Kurzfilmfestivals von Clermont-Ferrand 2017 widmet sich die Sektion Panorama dem kolumbianischen Kurzfilm. "Kurzschluss - Das Magazin" hat aus diesem Anlass zwei Kenner der kolumbianischen Kurzfilm-Szene getroffen: Antoine Sebire, den ehemaligen Attaché in Bogota für Audiovisuelle Kunst, und den kolumbianischen Filmemacher und Produzenten Franco Lolli. Letzterer gewann 2008 für seinen Film "Como todo el mundo" den Großen Preis des Filmfestivals von Clermont-Ferrand. (5): Das Baumhaus Kurzfilm von Simon Guélat, Frankreich 2016, ErstausstrahlungVier Jugendliche haben den ganzen Sommer über ihre Tage in einem Baumhaus auf einem brachliegenden Gelände verbracht. Diese gehört allerdings zu einer militärischen Sperrzone, und Betreten ist strengstens verboten. Als ihr Baumhaus entdeckt wird, nehmen die Jugendlichen daher schnellstens Reißaus. So neigt sich der Sommer seinem Ende zu und die Freunde müssen akzeptieren, dass der Schulbeginn vor der Tür steht. Einer der Jugendlichen will sich allerdings nicht damit abfinden, dass er die letzten unbeschwerten Sommertage nicht im Baumhaus verbringen darf - und bietet einem Wachsoldaten die Stirn. Simon Guélat wurde 1985 in der Schweiz geboren. 2007 machte er seinen Abschluss an der Theater-Hochschule der französischsprachigen Schweiz (HETSR) in Lausanne. In "Das Baumhaus" führt er zum ersten Mal Regie. (6): Zoom Das BaumhausRegisseur Simon Guélat kommentiert und erläutert seinen Kurtzfilm "Das Baumhaus". (7): Love Animationsfilm von Réka Bucsi, Frankreich 2016 "Das englische Wort Love ist eigentlich schon kein Wort mehr. Es wird in so vielen unterschiedlichen Plattformen und Situationen verwendet, dass seine Buchstaben, Linien und seine Form selbst Bild geworden sind", sagt die Regisseurin Réka Bucsi. Jenseits allgemeingültiger Vorstellungen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Court-circuit