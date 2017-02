ARTE 20:15 bis 23:10 Drama Rebellion der Rechtlosen GB 1986 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dorset in Südengland, 1834: Die Familien Loveless, Stanfield und Hammett leben wie viele Bauernfamilien dieser Gegend an der Armutsgrenze. Als der Lehnsherr ihren ohnehin schmalen Lohn noch kürzt, gründen die Männer mit einigen Gleichgesinnten eine Vereinigung, um ihre Interessen in Zukunft besser vertreten zu können. Die heimlichen Versammlungen bleiben dem Grundbesitzer Frampton nicht lange verborgen, und er strengt ein Gerichtsverfahren gegen die "Verschwörer" an. Das Urteil für die führenden Köpfe der Gruppe lautet: Sieben Jahre Deportation nach Australien. Erst nach Jahren harter Zwangsarbeit, der Entbehrungen und Demütigungen, werden die Männer auf Betreiben eines Gewerkschaftskomitees begnadigt und bei ihrer Rückkehr nach London stürmisch gefeiert. Mit seinem Filmepos "Rebellion der Rechtlosen" griff der britische Regisseur Bill Douglas auf einen historischen Fall zurück. Als die "Sechs Märtyrer von Tolpuddle" sind die Männer in die Geschichte Großbritanniens eingegangen. Bill Douglas hat noch einen weiteren Erzählstrang in den Film verwoben: Immer wieder präsentiert er in kleinen Szenen und Episoden die Vorläufer der bewegten Kinobilder. Ob ein wandernder Schattenspieler, eine Laterna-magica-Vorstellung auf dem Jahrmarkt oder ein Fotokünstler in Australien: Die Magie von Licht und Schatten, die Lust an den illusionären Bildern durchzieht den Film wie ein roter Faden. So ist "Rebellion der Rechtlosen" auf doppelte Weise ein spannender Beitrag zur Geschichte des Kinos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Soans (George Loveless) William Gaminara (James Loveless) Stephen Bateman (Alter Stanfield) Philip Davis (Junger Stanfield) Keith Allen (James Hammett) James Fox (Norfolk) Vanessa Redgrave (Mrs. Carlyle) Originaltitel: Comrades Regie: Bill Douglas Drehbuch: Bill Douglas Kamera: Gale Tattersall Musik: David Graham, Hans Werner Henze