ARTE 13:45 bis 15:25 Melodram Herzklopfen F, I 1968 Nach einer Vorlage von Françoise Sagan 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die bittersüße Liebesgeschichte erzählt von einem spannungsreichen Dreiecksverhältnis. Die junge und äußerst attraktive Lucile hat ein Verhältnis mit dem wohlhabenden, älteren Charles. Charles bietet ihr ein komfortables, aber eintöniges Leben in Wohlstand und Sorglosigkeit. Im Paris der 60er Jahre verkehrt sie in mondänen Kreisen. Als sie eines Tages den jungen, aber mittellosen Antoine kennenlernt, verlässt sie Charles, um mit Antoine ein neues Leben zu beginnen. Doch der Alltag ist alles andere als ein Zuckerschlecken, und auch die anfängliche Leidenschaft für Antoine kühlt nach und nach ab. Schneller als gedacht vermisst Lucile den gewohnten Luxus und entschließt sich, zu Charles zurückzukehren. Emanzipatorisch in seinen Ansätzen, erzählt der Film von einer Frau, die nicht mehr gezwungen ist, ihre Gefühle dem sozialen Status unterzuordnen, und sich zu einer leidenschaftlichen Romanze hinreißen lässt. Das Drehbuch des Melodrams entstand nach Françoise Sagans Roman "La Chamade". Mit Catherine Deneuve und Michel Piccoli, die zur Riege der besten und anerkanntesten Schauspieler Frankreichs gehören, ist der Film herausragend besetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Deneuve (Lucile) Michel Piccoli (Charles) Roger van Hool (Antoine) Jacques Sereys (Johnny) Philippine Pascal (Claire) Irène Tunc (Diane) Amidou (Etienne) Originaltitel: La Chamade Regie: Alain Cavalier Drehbuch: Françoise Sagan, Alain Cavalier Kamera: Pierre L'Homme Musik: Michel Le Roux Altersempfehlung: ab 16