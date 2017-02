ARTE 11:05 bis 11:50 Dokumentation +/ - 5 Meter Die Allerkleinsten retten F 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die bezaubernd schönen Korallenriffe im Südpazifik sind vom Klimawandel besonders bedroht. In Französisch-Polynesien streichelt der Fotograf Joe Bunni Stechrochen und macht in der blauen Lagune Aufnahmen von einem Haikindergarten. In dieser paradiesischen Region sind auch die Rubinloris und andere Vögel beheimatet, die wenige Zentimeter über dem Boden nisten können, da sie keine natürlichen Feinde haben. Das macht auch deutlich, wie sensibel das natürliche Gleichgewicht ist, denn schon die Ansiedlung von Kleinräubern, zum Beispiel von Ratten, würde dort in kürzester Zeit zahlreiche Arten ausrotten. Das Rangiroa-Atoll füllt und leert sich wie eine große Lunge durch die Meerenge von Tiputa. Zwischen Lagune und Hochsee bietet es einen einzigartigen Lebensraum. Bei zunehmendem Mond vollführen die Sträflings-Doktorfische ein seltsames Ballett und legen im Wasser ihre Eier ab. Dies zieht zahlreiche Unterwassertiere an, auch ein großer Hammerhai wird an die Oberfläche gelockt. In Indonesien fotografiert Joe Bunni winzige Lebewesen. In den Unterwassergärten ist er seltsamen Kreaturen auf der Spur, zum Beispiel bunten Nacktkiemern und kaum einen Zentimeter großen Zwergseepferdchen. Die Korallenriffe sind sehr temperaturempfindlich, schon die Erwärmung um ein Grad kann ihrer Gesundheit schaden. Im Exuma Cays Land and Sea Park auf den Bahamas wird deswegen nach Möglichkeiten geforscht, den Farbverlust der Korallen zu bekämpfen und die Riffe zu schützen, denn bis zum Jahr 2050 droht die Hälfte von ihnen zu verschwinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: À + ou - 5 mètres de la surface des océans Regie: Dominique Hennequin